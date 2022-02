MARTELLAGO - Hanno messo a ferro e fuoco due villette arraffando un bottino di almeno 30mila euro in oro e soldi e hanno pure cenato con affettati e frutta. Tornano a colpire duro i ladri, stavolta in via Fratelli Rosselli a Olmo. Sabato sera una banda senza scrupoli ha svaligiato le abitazioni di due fratelli e rispettive famiglie. I malviventi, che tenevano d’occhio le loro vittime, hanno agito dopo che, alle 18.30, hanno visto uscire uno dei proprietari con la moglie e i figli piccoli. Sono passati dal retro, dalla parte dei campi e di via Frassinelli, dove poi sono stati visti fuggire, hanno rimosso una lampada del cortile che faceva troppa luce, sollevato la persiana e staccato dalla porta finestra della cucina, al piano terra, un doppio vetro antisfondamento appoggiandolo a una colonna.

E una volta entrati hanno messo a soqquadro tutte le stanze, danneggiando mobili e razziando tutto. Hanno avuto il tempo di fare la cernita, scartando la bigiotteria e rubando le cose più preziose, anelli con brillanti, anche di fidanzamento, bracciali in oro giallo, catenine e tutti gli oggetti in oro donati ai bambini per i battesimi, per un ingente valore venale oltre che affettivo: «Ci hanno lasciato solo la plastica» commentava amareggiata ieri la padrona di casa. Non solo. Hanno portato via anche 500 euro in contanti e un tablet e, finito il lavoro, hanno preso dal frigo mortadella e banane e pasteggiato comodamente seduti sul tavolino nel portico.

Tanta la devastazione che si sono ritrovati che i genitori hanno portato a dormire i figli dai nonni. Ma dopo lo spuntino i ladri hanno continuato passando alla villetta accanto della sorella del proprietario della casa già svaligiata, approfittando della sua breve assenza. Hanno scardinato la finestra della sala, rovistato ovunque e ripulito l’abitazione facendo sparire anche le fedi nuziali, oltre a orecchini, anelli con brillanti, parure e 350 euro appena prelevati. Il raid era ancora in corso quando la proprietaria alle 20 è rientrata e si è insospettiva vedendo una Seat monovolume grigio chiaro ferma in mezzo alla strada con un tizio dentro: era il palo che ha subito avvisato i complici di filarsela. La donna ha trovato la finestra spalancata e la casa sotto sopra e la stessa scena quando è andata a controllare dal fratello, subito avvisato. Non è rimasto loro che avvisare i carabinieri, intervenuti in sopralluogo, fare la conta dei danni e dell’ammanco e rimboccarsi le maniche per ripulire tutto. I residenti di via Rosselli, non nuova a furti, chiedono con forza risposte e anche l’installazione da parte del Comune di una telecamera di video sorveglianza che manca.