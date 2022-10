CHIOGGIA - Un bottino considerevole, sottratto quasi sicuramente in pieno giorno e, forse, grazie a qualche informazione “di vicinato”. I ladri, infatti, si sarebbero impossessati di valori (gioielli e contanti) per un totale di circa 80mila euro, aprendo, con un flessibile, una cassaforte all’interno di un appartamento disabitato di Borgo San Giovanni. E che siano stati baciati dalla fortuna appare, quantomeno, improbabile.

Ma andiamo con ordine. Il furto sarebbe stato scoperto, nella serata di mercoledì scorso, dal proprietario dell’appartamento il quale, essendo il figlio della donna che vi abitava, fino a qualche anno fa, l’aveva ereditato e lo usava saltuariamente, almeno negli ultimi tempi. Tra gli utilizzi che ne faceva, c’era anche quello di tenervi un piccolo tesoretto, gioielli di famiglia e altri valori. Quando si è accorto del furto, l’uomo si è messo, in qualche modo sulle tracce dei ladri chiedendo a vicini di casa, gestori e clienti dei negozi dei dintorni se avessero visto qualcosa o se avessero telecamere che potrebbero, a loro volta, aver “visto”. In questo modo avrebbe anche raccontato la storia a più persone e la voce, data l’entità del furto, si è sparsa rapidamente. C’è stata anche a denuncia ai carabinieri che svolgeranno le indagini ma alcune considerazioni sembrano inevitabili. L’appartamento si trova al primo piano di un condominio, sotto ci sono, tipicamente, i garage, e sopra un altro appartamento, anch’esso vuoto, nel presumibile momento del colpo.

Ma come facevano i ladri a saperlo? Certo, chi ha l’occhio allenato e sorveglia le case, può accorgersi che le finestre sono sempre chiuse, o che la cassetta della posta non viene svuotata ma anche se ciò fosse accertato, farebbe propendere per un bottino “facile” ma di modesta entità. Invece i malfattori si sono portati dietro un ingombrante flessibile, quasi sapessero di dover forzare la cassaforte. Un attrezzo che, tra l’altro, fa parecchio rumore che, in pieno giorno, poteva anche passare per quello di qualche lavoro in corso ma che, a lungo andare, poteva attirare l’attenzione di altri condomini. Quindi i ladri dovevano andare a colpo sicuro, per fare presto e minimizzare i rischi. Sembra plausibile, quindi, che fossero informati di dove andavano a parare. Difficile da capire anche la collocazione di un tale valore in una casa disabitata, sia pure all’interno di una cassaforte che, in realtà, si è dimostrata piuttosto “debole”, mentre una cassetta di sicurezza, in una banca, sarebbe servita meglio allo scopo. La notizia del furto è stata data, per prima, dal blog Chioggiazzurra, suscitando una certa incredulità che, via via, ha lasciato il posto a qualche critica nei confronti dell’incauto conduttore dell’appartamento. Resta il fatto che il quartiere di Borgo San Giovanni è quello maggiormente bersagliato dai topi di appartamento che, come si vede, non si muovono a casaccio e approfittano dell’anonimato che, forzatamente, si crea nei grandi conglomerati abitativi, privi di spazi sociali, in cui ognuno si fa un po’ i fatti suoi. Solo due giorni prima, nello stesso quartiere, anche l’abitazione di un agente della polizia locale era stata “visitata” dai ladri, cosa che aveva destato non poco allarme nei residenti anche se, nella sostanza, non era più grave di altri episodi. Va anche considerato che, come ha detto recentemente il sindaco, Mauro Armelao, citando la sua esperienza di poliziotto, nel periodo pre-natalizio, i furti in abitazione aumentano. Le festività, i ponti, lo shopping, lasciano le case vuote per diverse ore al giorno e, quindi, favoriscono le azioni dei ladri che, peraltro, vi trovano denaro e beni di vario tipo (magari destinati a diventare regali) in misura maggiore che durante altri periodi dell’anno. I segnali di pericolo, quindi, ci sono tutti e ai cittadini non resta che tenere gli occhi bene aperti.