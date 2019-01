Attenti al finto addetto del servizio idrico e al falso carabiniere: sono ladri esperti

di Monica Andolfatto

MARGHERA - Derubata da une da un: ingente il bottino razziato indi un'residente a Marghera, oltre 8mila euro in contanti e diversi gioielli in oro. L'ennesima truffa a domicilio va in scena l'altra mattina verso le 10.30 in un'abitazione di via Cesare Beccaria. Con ogni probabilità i due malviventi la loro vittima la individuano quando esce dal supermercato con le borse della spesa e la seguono fino al palazzo in cui risiede. Ed è proprio sul marciapiedi di fronte all'ingresso che scatta la trappola. La signora viene avvicinata da un uomo che si qualifica comeincaricato di fare dei controlli alla rete domestica in quantoper qualche sorta di. Senza sospettare nulla la pensionata gli ha fatto strada spalancandogli la porta.