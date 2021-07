Ladri danno l'assalto a picconate all'azienda Giglio nel cuore della notte

Armati di piccone entrano nell'azienda per rubare ma non avevano fatto i conti con la vigilanza. Colpo nella notte all'azienda "Giglio" di via Triestina a Torre di Mosto. Due i malviventi che verso le 3 di notte sono entrati in azienda. Incappucciati e con tanto di mascherina a coprire il volto, i due hanno provocato un blackout elettrico danneggiando il quadro con un piccone. Non contenti hanno riservato lo stesso trattamento all'impianto d'allarme. Ciononostante il piano della coppia è fallito. I due infatti non avevano fatto i conti con i vigilanti della Axitea che stavano perlustrando la zona. All' arrivo della pattuglia i malviventi si sono messi in fuga a mani vuote, lasciando solo i danni. Sul posto sono arrivati i responsabili dell'azienda e i carabinieri che hanno raccolto le immagini video per le indagini. Non è la prima volta che l'azienda viene presa di mira dai ladri.