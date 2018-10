Furto in auto: slovena arrestata È in gravidanza: subito fuori

MESTRE - Nella notte di sabato 29 settembre è stata arrestata una slovena, F.D. di 30 anni. Era all’interno del parcheggio privato di un condominio in Corso del Popolo in centro a Mestre, mentre stava rovistando in una vettura lì parcheggiata. A dare l’allarme al 113 è stato un condòmino che insospettito dagli strani rumori esterni si è affacciato alla finestra ed ha notato una donna che stava frugando dentro una Panda blu.



I poliziotti giunti sul posto hanno trovato la donna ancora intenta a rovistare all’interno dell’abitacolo e l’hanno quindi bloccata e controllata. Dall’accertamento la signora è risultata in possesso di un telecomando e un coltello a serramanico che presentava evidenti segni di vernice blu riconducibili alla vernice della Panda, con il quale aveva forzato la portiera anteriore destra.



La donna è stata arrestata e denunciata per furto aggravato e per il reato di invasione di terreno o edificio. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, considerato lo stato di gravidanza della donna, ha disposto a suo carico soltanto l’obbligo di presentarsi alla Polizia in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 29 ottobre.

