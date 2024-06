MESTRE - In poco meno di due mesi, mettendo in pratica la tecnica dell’abbraccio, ha sfilato dal polso un prezioso orologio Rolex a due anziani, di cui uno a Carpenedo, e a un 50enne. Ma Mirela Radu, romena di 30 anni con diversi precedenti di polizia per furto, l’ha fatta franca. Non verrà mai processata. Come c’è riuscita?

La straniera ha parzialmente risarcito le sue vittime, e loro hanno rimesso la querela. La legge Cartabia prevede infatti che il reato di furto aggravato sia punibile a querela della persona offesa. Ma i tre derubati, avendo ritirato la denuncia, hanno di fatto liberato la loro ladra. Il pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare delle indagini, ne aveva anche chiesto la custodia cautelare in carcere vista la sfilza di precedenti descrivendola come una persona pericolosa.



I COLPI

Il primo furto con la tecnica dell’abbraccio, la 30enne romena, lo ha commesso ad Abano il 26 gennaio di quest’anno. La donna si è avvicinata a un passante, un uomo di 75 anni, e con la scusa di salutarlo e baciarlo lo ha distratto. L’anziano, sorpreso da quell’incontro con una giovane mai vista prima, è rimasto spiazzato. Una manciata di secondi e la straniera gli ha sfilato dal polso un orologio Rolex modello “Cellini” del valore di 4mila euro.

Quasi un mese e mezzo più tardi, il 6 marzo, Radu ha colpito a Mestre. Abile e scaltra nell’occasione ha preso di mira un commerciante di 77 anni. Lo ha avvicinato in piazza Carpenedo mentre, appena uscito dal suo locale, stava gettando la spazzatura. Gli ha detto di seguirla. L’uomo, sorpreso, è rimasto un attimo titubante, ma la romena gli ha afferrato il polso dove era allacciato l’orologio. Anche in questo caso sono bastati una manciata di secondi e il Rolex, di acciaio e oro ricordo del fratello morto della vittima, è sparito insieme alla straniera. Valore totale 8mila euro.

Il giorno dopo, il 7 marzo, Radu si è spinta di nuovo in provincia di Padova ed è arrivata a Este. Nell’occasione ha agito con un complice al volante dell’auto su cui viaggiavano. Come sempre ha adocchiato la sua vittima per strada. La macchina ha accostato e Radu è scesa andando incontro a un 50enne, appena uscito da un ristorante. Gli ha chiesto un aiuto economico, e l’uomo si è detto disponibile. Poi per ringraziarlo lo ha abbracciato e, con abilità e destrezza, gli ha sfilato dal polso un Rolex modello Explorer 2 del valore di 10mila euro.



LE INDAGINI

Dopo questa serie di furti commessi in Veneto, la giovane romena ha cambiato aria. Ma il giorno dopo, l’8 di marzo, a Montecatini Terme è finita in un controllo stradale della polizia. Gli agenti hanno passato al setaccio la Citroen C4 su cui viaggiava insieme a un complice. I poliziotti del commissariato, una volta appurata la sua lunga fedina penale gravata da numerosi precedenti per furti consumati ai danni di persone anziane, l’hanno fotosegnalata. Per altro tutti colpi messi a segno con la tecnica dell’abbraccio. Inoltre la donna indossava un dolcevita di colore chiaro, un paio di pantaloni scuri e una paio di scarpe da ginnastica bianche: lo stesso abbigliamento utilizzato per il raggiro commesso ad Este. In auto con Radu e il suo complice c’era anche una bambina.

Nei giorni successivi i carabinieri, ai quali si erano rivolti i tre derubati, analizzando le immagini registrate da alcune telecamere della videosorveglianza installate non lontane dai luoghi dei furti, si sono accorti del passaggio di una Citroen C4 con la stessa targa di quella fermata a Montecatini Terme. In un secondo momento gli inquirenti hanno poi mostrato alle tre vittime dei furti, le fotosegnaletiche della giovane romena ed è stata riconosciuta da tutti. Insomma, la 30enne straniera era stata incastrata. Ma, per evitare il processo e il carcere, ha sfruttato la legge Cartabia: ha risarcito le sue vittime che hanno rimesso la querela e l’ha fatta franca.