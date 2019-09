SPINEA - Approfitta dei permessi per rubare, arrestata su ordinanza straniera pluripregiudicata.



Ad aprile i Carabinieri di Spinea avevano bloccato Miklasova Miroslava slovacca 37enne, dopo averla colta sul fatto mentre rubava all’interno della canonica della Chiesa di Santa Bertilla. La donna, invece di fermarsi al cospetto delle “guardie” che l’avevano pizzicata, opponeva invece viva resistenza colpendo anche i militari con calci e spintonandoli.



Il processo si era concluso con la condanna per furto e resistenza a pubblico ufficiale, da scontare però agli arresti domiciliari, dove i Carabinieri la tenevano d'occhio. Peccato però che la donna abbia approfittato delle poche ore di permesso concesse dal Tribunale per lasciare l’abitazione e continuare a rubare: la donna infatti è stata riconosciuta come l’autrice di un doppio furto ai danni della farmacia “Volpato” di Mirano. Da ieri è in carcere alla Guidecca.

