“La via dei sapori”: percorso enogastronomico di 2 km sulla Castellana

L’Associazione dei commercianti "Noi in Zelarino", organizza per sabato 14 settembre, dalle 18, “La via dei sapori”: una Zelarino Sotto le Stelle tutta nuova, con un percorso enogastronomico che coinvolge più di 20 corner tra attività commerciali locali e food truck gourmet. “Abbiamo pensato a un format nuovo e originale, che riuscisse a coniugare un percorso enogastronomico di grande qualità con esperienze uniche per coinvolgere tutte le famiglie del territorio”, spiega Annalisa Baldi, neopresidente dell’Associazione Noi in Zelarino e responsabile dell’evento.



Il percorso della rassegna si snoderà lungo tutti i 1800 metri di via Castellana nel territorio di Zelarino e coinvolgerà un team di 250 persone. Dalle 14, dunque, via Castellana sarà interdetta al traffico dalla rotonda di Foltran a quella di via Pomi, con inizio della festa fissato alle ore 18. Numerose ed eterogenee le attività in programma: show con clown, artisti di strada, giochi e attività ludiche di una volta, live music per tutti i generi e tanto divertimento per tutte le età". “Dopo l’edizione 2017, l’anno scorso Zelarino Sotto le Stelle non si è svolta per mancanza di adesioni, ma quest’anno abbiamo registrato un’incredibile partecipazione da parte di tutti i 70 commercianti di Zelarino - continua Baldi - Si tratta di un importante segnale dal territorio, che dimostra come il distretto del commercio c'è e crede in un modello di sviluppo caratterizzato da microimprese e da grande partecipazione personale”. Nel palinsesto delle iniziative c’è anche “La Via dei Sapori Card”: una card dedicata a tutti i partecipanti con offerte speciali di ognuno dei commercianti in attività.

“Si tratta di un segnale importante del territorio che dimostra di avere la grinta e la voglia giusta per crescere e svilupparsi - commenta l'assessore al Turismo Paola Mar - Il Comune di Venezia è felice di aiutare e sostenere queste manifestazioni e le attività che la caratterizzano. Tutto ciò anche nell'ambito delle iniziative del Distretto del Commercio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA