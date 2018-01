Spaccata in centro storico: ladri modaioli ripuliscono la "bottega dei tabarri"

di Tullio Cardona

VENEZIA Con una vera e propria spaccata ignoti hanno rotto la vetrina del negozio di cappelli e tabarri San Marco, di Monica Daniele. La bottega artigiana si trova a Santa Croce, in calle dello Scaleter, al civico 2235. Sono stati i carabinieri ad avvertire la titolare che una delle vetrine era in frantumi, ma anche la polizia si sta occupando del caso. I malviventi hanno colpito la vetrina con un corpo contundente, tanto da lasciare un ampio buco. Quindi, sempre dall'esterno, hanno asportato cappelli e tabarri per un valore stimato in 3mila euro. Il negozio non era assicurato, perciò i costi per il rifacimento della vetrina si pensa saranno persino superiori alla merce asportata. I vicini, residenti in calle, sembra abbiano sentito i colpi della spaccata, ma non si sono preoccupati.LA TITOLAREMonica, la titolare, allarga le braccia: «Speravo di farmi pubblicità in ben altro modo. Per rifare la vetrina, gli operai mi hanno detto di togliere la merce, perciò ne approfitterò almeno per fare un po' di ordine. Non mi sono assicurata perché non pensavo di vendere prodotti appetibili ai ladri».L'APPELLO«Queste cose si devono sapere - è il parere di Albert Gardin, compagno di vita di Monica, con la quale ha due figli - potevamo stare zitti a leccarci le ferite, ma la città deve essere messa a conoscenza che questa cose succedono fra calli, campi e campielli, e sempre più di frequente. La chiamano microcriminalità, ma assale quasi quotidianamente i commercianti ed ora anche gli artigiani. I ladri, questi lavoratori notturni del crimine, non vanno a derubare i negozi di articoli veneziani, ma ora stanno colpendo le botteghe artigiane, contribuendo ad aumentare la crisi di questo settore». Oltre che in tabarri, Monica Daniele è specializzata in cappelli quali il cilindro. il tricorno, il copricapo di Ezra Pound il fascinator and couture hats, il panama hats. Con i tabarri, la modista ha realizzato sfilate internazionali a Parigi, in Francia ed in Austria, compreso il Gran Liston in Tabarro, ogni anno a Venezia. Sempre nella zona, è giunta notizia di un'effrazione messa a segno un mese fa ai danni del tabaccaio in Rio Terà Primo della Parucheta. Rubati Gratta e vinci, fondo cassa e sigarette per un notevole bottino.