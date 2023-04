Venezia, La Fenice: biglietti di platea a prezzo ridotto per i residenti del terriorio comunale e metropolitano. Brugnaro: «Esperienza unica da cogliere»

: ritorna la proposta per i residenti nel territorio comunale e metropolitano con biglietti di platea a prezzo ridotto. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro : «Esperienza unica da cogliere».

Riprendono La Fenice per la Città e La Fenice per la Città metropolitana, felice collaborazione tra il Teatro e i due enti pubblici veneziani che consente ai residenti nel Comune di Venezia e nel territorio della Città metropolitana di acquistare online, sul sito del Teatro www.teatrolafenice.it, biglietti per alcuni spettacoli del Teatro La Fenice e del Teatro Malibran a prezzi agevolati. Si tratta in particolare di biglietti a 25 euro per una selezione di eventi (il concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Min Chung e quattro opere, Il trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel, Der fliegende Holländer di Richard Wagner, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Orlando furioso di Antonio Vivaldi) nell’ambito delle Stagioni Lirica e Sinfonica in corso: la vendita riservata ai residenti del Comune e della Città metropolitana si svolgerà esclusivamente nella settimana dall’11 al 16 aprile 2023 e riguarderà un numero limitato di posti.

«Il teatro La Fenice come il teatro Malibran sono da sempre la casa dei veneziani, sia quelli che risiedono nel Comune di Venezia che nei comuni della Città metropolitana – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – È, dunque, con grande orgoglio che abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa ai veneziani metropolitani e dare l'opportunità a giovani e appassionati di avvicinarsi per la prima volta al mondo della concertistica e dell’operistica. L’idea di proporre una serie di concerti e opere a prezzo ridotto per tutti colore che risiedono nella Città metropolitana non è solo un’occasione per assistere a delle performance di altissimo livello ma anche per vivere un’esperienza unica come è sedersi sulle poltrone della platea di due dei teatri che rappresentano la storia della nostra città e di tutto il territorio. La Fenice, come dico spesso, è di tutti, è un patrimonio metropolitano non solo di Venezia. Mi auguro, dunque, che in molti possano cogliere questa occasione e di venire ad assistere uno degli spettacoli proposti a prezzo ridotto».

La proposta

Sul fronte concertistico, la proposta del Teatro veneziano nell’ambito della collaborazione con Comune e Città metropolitana è tra le più interessanti del cartellone sinfonico, con il concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Min Chung che eseguirà musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e Johannes Brahms. La recita selezionata per i residenti del Comune di Venezia e della Città metropolitana è la medesima: lunedì 8 maggio 2023 alle ore 20.00. Il concerto si terrà al Teatro La Fenice (prezzo € 25,00).



Il primo titolo lirico proposto nel contesto di questa speciale promozione è Il trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel, una composizione che approda per la prima volta sul palcoscenico veneziano. Composto nel 1707 su libretto del cardinale Benedetto Pamphilj, poi rivisitato, il primo lavoro oratoriale del compositore tedesco si configura come una precisa allegoria con quattro protagonisti, Bellezza, Piacere, Tempo e Disinganno, una sorta di manifesto di austerità che porta l’eco della Controriforma. L’opera andrà in scena in un nuovo allestimento affidato per la parte musicale a uno specialista del repertorio quale è Andrea Marcon – tra gli interpreti Giuseppina Bridelli, Krystian Adam e Valeria Girardello – e con regia scene, costumi e coreografie del giapponese Saburo Teshigawara. Lo spettacolo, in scena al Teatro Malibran, sarà proposto ai residenti del Comune di Venezia nelle date di giovedì 25 maggio e giovedì 1 giugno 2023 ore 19.00; mentre ai residenti dell’ex provincia di Venezia nelle recite di domenica 28 maggio ore 15.30 e martedì 30 maggio ore 19.00 (prezzo € 25,00).Il secondo titolo proposto è firmato Richard Wagner, autore poco frequentato nei cartelloni lirici fenicei degli ultimi decenni. Del compositore tedesco verrà proposto Der fliegende Holländer (L’olandese volante), quella che unanimemente è considerata la prima opera matura del musicista di Lipsia. Basata sulla leggenda nordica del vascello fantasma, costretto a non morire e navigare per sempre senza meta fino a che non incontrerà una donna fedele che gli restituisca la pace, l’opera romantica, composta su libretto dello stesso musicista, debuttò al Königlich Sächsisches Hoftheater di Dresda il 2 gennaio 1843. Verrà ora proposta in un nuovo allestimento sotto la direzione musicale di Markus Stenz e con la regia di Marcin Lakomicki. Lo spettacolo, in scena al Teatro La Fenice, sarà proposto ai residenti del Comune di Venezia nelle date di mercoledì 28 giugno e martedì 4 luglio 2023 ore 19.00; mentre ai residenti della Città metropolitana nelle recite di domenica 25 giugno e sabato 1 luglio, entrambe alle ore 17.00 (prezzo € 25,00).Terza proposta operistica è Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, capolavoro dell’opera verista, che torna in scena sul palcoscenico veneziano rinnovando la collaborazione della Fenice con l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Melodramma in un atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga, andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma ottenendo ovazioni trionfali, le stesse che ancora oggi riscuote nei teatri di tutto il mondo. Sarà proposto in un inedito allestimento con la regia di Italo Nunziata e con la direzione musicale di Donato Renzetti. In scena al Teatro La Fenice, Cavalleria rusticana sarà proposto ai residenti del Comune di Venezia venerdì 25 agosto 2023 ore 19.00; mentre ai residenti della Città Metropolitana di Venezia domenica 27 agosto ore 17.00 (prezzo € 25,00).Venezia venerdì 25 agosto 2023 ore 19.00; mentre ai residenti della Città Metropolitana di Venezia domenica 27 agosto ore 17.00 (prezzo € 25,00).Il quarto e ultimo titolo operistico proposto è Orlando furioso di Antonio Vivaldi, nell’allestimento firmato dal regista Fabio Ceresa, con Diego Fasolis alla direzione musicale. Si tratta dello spettacolo che andò in scena al Malibran per la prima volta nel 2018, e che poi, in piena pandemia, nel 2020, fu pubblicato sul canale YouTube del Teatro La Fenice riscuotendo un grandioso successo web, arrivando a contare oltre 620mila visualizzazioni. Dramma per musica su libretto di Grazio Braccioli dal capolavoro di Ludovico Ariosto, Orlando furioso fu rappresentato per la prima volta proprio a Venezia, nel Teatro di Sant’Angelo, nell’autunno del 1727. Lo spettacolo, in scena al Teatro Malibran, sarà proposto ai residenti del Comune di Venezia nelle date di sabato 23 e giovedì 27 settembre 2023, entrambe ore 19.00; mentre ai residenti dell’ex provincia di Venezia nelle recite di martedì 26 settembre ore 19.00 e domenica 1 ottobre ore 15.30 (prezzo € 25,00).

I biglietti per i residenti nel Comune e nella Città metropolitana di Venezia saranno in vendita online sul sito del teatro www.teatrolafenice.it dalle ore 10.00 di martedì 11 aprile 2023. Per acquistare i biglietti sarà necessario accedere al sito ufficiale del Teatro La Fenice attraverso i link https://rb.gy/2533 oppure https://rb.gy/uyyn , registrarsi, scegliere la data di preferenza e inserire il codice coupon (rispettivamente FENICECOMUNE e FENICEMETROPOLI). A quel punto sarà possibile selezionare i posti e procedere con il pagamento utilizzando la carta di credito. L’acquirente riceverà il biglietto via email. Sarà possibile acquistare fino a un massimo di due biglietti di platea. L’offerta è valida fino a esaurimento della disponibilità dei posti riservati alla promozione.