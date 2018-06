Altri servizi sul Gazzettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Una cerimonia sobria, ma molto toccante stamani in prefettura a Venezia per 21 grandi personalità veneziane che hanno ricevuto l'onorificenza dell'A fare gli onori di casa è stato il viceprefetto Sebastiano Cento. Insigniti, fra gli altri, due appartenenti alle forze dell'ordine e: si tratta dell'ex agente di Ps(associazione che ha sede a Marghera attiva da oltre un decennio proprio per le Vittime) ferito e rimasto in carrozzina dopo una sparatoria e del maresciallo, insignito di una medaglia d'oro al valore: è un maresciallo dei Lagunari vittima del terrorismo.Gli altri riconoscimenti ad altri 3 appartenenti alle forze dell'ordine (tutti marescialli un finanziere, un carabiniere e un lagunare). Ecco tutti i nomi: Sandro Furlan, Pietro Garbisa, Gianpiero Loconsole, Beniamino Nargi, Fabrizio Olia, Carlo Sormani, Teresa Vitale di Maio di. Flavio Gastaldi diLuigi Gottardo e Federico Lazzari; perGraziano Della Gatta; diArmando Trovò e Roberto Zamboni; diMichele Boscolo Marchi; diRomano Lucchetta e Michele Tosetto; di Martellago Silvio Diana, diAntonio Ceraldi (tutti con il grado di cavalieri).Perriconoscimento a Stefano Baldini, perAlessandro Romano entrambi con ilL'Ordine al merito della Repubblica italiana è il più alto degli ordini nazionali enacque con lo scopo di «ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari».L'ex agente Mirko Schio ha poi incontrato amici, parenti e autorità (l'assessore al Sociale) in una affollata conviviale conclusa nello storico locale "al Colombo" di Domenico Stanziani.