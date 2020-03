"Ca Foscari non si ferma", Dalila è la prima neolaureata online

Con l'hashtag #CaFoscarinonsiferma a Venezia si sconfigge il Coronavirus. Non si danno per vinti infatti all'università Ca’ Foscari di Venezia e nemmeno alla Venice International University, dove i docenti hanno deciso di affrontare il difficile momento andando oltre: con gli studenti si sono "riprogrammati" per le lezioni e addirittura per la tesi di laurea: tutto a distanza. Ne sa qualcosa la neolaureata Dalila Anghetti, la prima studentessa ad aver discusso la tesi di laurea magistrale online, collegata da Fiuggi (dalla sede del Comune): ha infatti dibattuto alla commissione di docenti e sempre attraverso la Rete ha ricevuto le congratulazioni e il massimo dei voti.



Dopo di lei saranno in 240 questa settimana a seguire lo stesso percorso in rete. La neodottoressa di Fiuggi, che dopo le prime perplessità è rimasta entusiasta dell’evento, ha ribadito: "Una modalità adeguata, sicuramente fuori dall'ordinario e memorabile".

"Congratulazioni a Dalila e a tutte le laureande e i laureandi che come lei in questa sessione discuteranno online la tesi di laurea magistrale a causa delle misure dovute all'emergenza Coronavirus. Ca' Foscari non si ferma! #laureacafoscari " commenta Ca' Foscari.



Ma in laguna c'è chi ha completamente modificato il metodo di studio per superare il periodo che sembra davvero surreale. Non si sono dati per vinti nemmeno alla Viu, la Venice International University, il centro internazionale di formazione avanzata e ricerca che ha sede presso l'isola di San Servolo. “Ci eravamo attivati già per tempo per andare incontro alle esigenze degli studenti cinesi. Sapevamo che non sarebbero potuti arrivare a Venezia, da qui la decisione di avviare i corsi in videoconferenza. Ora con la stessa piattaforma seguiamo 8 studenti dagli Stati Uniti, 11 dal Giappone, oltre a quelli che sono in Israele, in Russia e quelli più vicini a noi sparsi in Europa". Da ogni parte del mondo, gli studenti si sono così collegati on-line con i docenti per seguire i corsi. Un orgoglio tutto veneto, a confermare che qui c'è chi nelle difficoltà riesce sempre a trovare delle opportunità. © RIPRODUZIONE RISERVATA