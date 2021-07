VENEZIA - Kristin Flood è una giornalista norvegese che da trent'anni vive in Veneto, ha raccontato Venezia e l'Italia ai lettori del più grande giornale del suo paese, Aftenposten, e agli ascoltatori della radio nazionale. Padre norvegese e madre italiana, si è laureata in lettere a Oslo sulla letteratura italiana. Tra i suoi libri, pubblicati in Norvegia, uno è dedicato alla vita di San Francesco; ora sta per uscire L'Inferno di Dante per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati