Koba, il ladro dei cento colpi incastrato grazie alla sua auto

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Incastrato dalle immagini delle telecamere e dall’auto. Già, perché incredibile a dirsi, ma un ladro così accorto e dalla mano delicata come, il 42enne georgiano arrestato dalla polizia per aver messo a segno una quindicina di colpi in centro a(e sospettato di essere collegato a un’altra novantina di furti commessi con tecnica analoga), ha commesso un errore da dilettante. L’uomo, infatti, tanto era bravo a entrare nelle case senza lasciar traccia, tanto aveva sottovalutato l’importanza di spostarsi con un mezzo che non fosse riconoscibile. In uno dei suoi tour notturni, infatti, la polizia era riuscita a intercettare un’auto allontanarsi dalle vicinanze di uno dei condomini colpiti, una