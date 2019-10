Centenario di KLM: "angelo d'acqua" accoglie i passeggeri della compagnia olandese al Marco Polo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia - Il 7 ottobre 1919 veniva fondata: si celebrano dunque i 100 anni di attività della compagnia di bandiera olandese. «Un secolo di grandi eventi storici e cambiamenti sociali - ricorda KLM - percorsi mantenendo inalterata la nostra identità sapendo, allo stesso tempo, adattarsi ai diversi contesti e anticipando le necessità del mondo dell’aviazione civile. Le parole chiave di questo grande traguardo sono due: orgoglio e futuro! – aggiunge Stefan Vanovermeir, dg Air France-KLM – Orgoglio di essere la prima compagnia aerea al mondo a festeggiare i 100 anni con il proprio nome originario. Un glorioso passato che ha scritto la storia del trasporto aereo basato sulla fiducia nel futuro: KLM è pronta per i prossimi cento anni perché collega il mondo, ma soprattutto lo rispetta.”KLM, presente in Italia dagli anni 30, collega 11 aeroporti Italiani verso 160 destinazioni nel mondo via Amsterdam e ieri, 7 ottobre, ha dato vita a una serie di iniziative celebrative che ha coinvolto e piacevolmente sorpreso i passeggeri.WATER CANNON: Venezia è stata protagonista delle celebrazioni per il centenario: una straordinaria coreografia ha accolto i passeggeri del volo KL1651 atterrato al Marco Polo ieri alle 10.50. Un vero e proprio angelo d’acqua ha accolto l’aeromobile prima del suo posizionamento nell’aerea di parcheggio aeroportuale. In collaborazione con i vigili del fuoco e SAVE, l’operazione è stata di grande impatto e ha riscosso uno strepitoso successo tra gli emozionati passeggeri.