Motociclista morto sulla Triestina a 26 anni, il conducente del furgone indagato per omicidio stradale

VENEZIA - Kevin Erizzo, novità sulla tragedia del fornaio morto in un incidente in moto a soli 26 anni sulla Triestina. Il sostituto procuratore ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale il conducente del furgone che, svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio, avrebbe tagliato la strada e travolto la moto del giovane. Si tratta di A. A., quarant’anni, di Mira. Il sostituto procuratore ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire nel dettaglio la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro. L’incarico per l’accertamento tecnico irripetibile sarà conferito martedì 18 aprile 2023, alle 9.30, negli uffici della Procura lagunare, all’ing. Mario Piacenti.