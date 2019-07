© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ondata di maltempo anche in laguna dove un'imbarcazione di tipo kayak è stata rovesciata: le cinque persone a bordo sono finite in acqua. L'incidente è accaduto tra le isole di Murano e Burano. Una delle cinque persone risulta essere dispersa, le ricerche sono in corso. Sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori.