MESTRE - La maggior parte delle persone, davanti a una macchina fotografica, imposta una posa, la impara, e cerca di sfoggiarla pari pari a ogni scatto. Jyotika (anzi Jyoti, come la chiamavano tutti) apparteneva invece a quella minoranza risicata che ha una predisposizione naturale per il sorriso: c'è una sfumatura diversa in ognuna delle decine di foto postate sui social, senza perdere mai quel denominatore comune dell'espressione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati