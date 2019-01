Restauri vip in laguna, Jude Law generoso mecenate di Venezia

di Nicola Munaro

VENEZIA - Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima. Perché il rapporto di Jude Law con Venezia va al di là dei ricordi di set cinematografici tra calli e palazzi storici, superando anche la fascinazione del momento. La prova è l'iscrizione alla Fondazione Venetian Heritage che l'attore inglese - in queste settimane in laguna per vestire di nuovo i panni di papa Pio XIII nella serie tv The New Pope ideata, scritta e diretta dal regista Oscar Paolo Sorrentino come seguito del fortunato The Young Pope - ha nel taschino da circa due anni. Un socio attivo, che partecipa alle riunioni della Fondazione in videoconferenza e che ogni volta in cui mette piede a Venezia, si interessa dello stato di salute di una città di cui è perdutamente innamorato. E dove tornerà il 12 maggio, in occasione del ventennale della Fondazione.