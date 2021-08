Il grande compositore Mayr fu anche violinista alla Fenice e maestro di Donizetti

Fu uno dei maggiori autori d'opera in Europa tra la fine del Settecento e il primo Ottocento, e pur essendo nato in Baviera Johann Simon Mayr fu molto attivo in Italia: a Venezia – dove fu violista alla Fenice e fu conosciuto come Giovanni Simone Mayr – e a Bergamo, dove nel 1806 diede vita alle “Lezioni caritatevoli di musica” e fu maestro di Gaetano Donizetti. Soprattutto, Simone Mayr legò per sempre il suo nome a un testo scritto dal poeta Antonio Lamberti, al quale infuse una melodia che ancora oggi risuona tra i rii della città: quella de “La biondina in gondoleta”.

Secondo di cinque figli di Josef Mayr, insegnante e organista, e di Maria Anna Prantmayer, Johann Simon Mayr nacque a Mendorf il 14 giugno 1763 e studiò fin da piccolo musica con il padre, iniziando già a nove anni a comporre i suoi primissimi lavori. Si formò successivamente in un collegio gesuita alla teologia e al diritto canonico, ma fu la musica a rimanere in cima ai suoi interessi. Dopo alcune peripezie tra la Svizzera e Bergamo approdò a Venezia, nel 1789, per studiare musica col maestro di cappella della Basilica di San Marco Ferdinando Bertoni.

Fu in questo periodo che – dopo alcuni anni di produzione di musica sacra – venne in contatto con l'ambiente teatrale veneziano. Cinque anni più tardi, nel 1794, il trentunenne Simone Mayr debuttò al Teatro La Fenice (dove già si esibiva come violista) con l'opera “Saffo”, bissandone il successo col suo secondo lavoro “La Lodoiska” e poi con l'opera buffa “Un pazzo ne fa cento”, che lo consacrò come compositore di fama. Ne nacque una attività frenetica che sfociò perfino nella pubblicazione a Londra, nel 1796, di una edizione pirata di una sua raccolta di “Venetian ballads”. Quello stesso anno convolò a nozze con Angiola Venturali, figlia di mercanti veneziani e sua allieva, che però morì l’anno seguente dando alla luce un figlio, che le sopravvisse solo un mese; nel 1804 Simone Mayr ne sposò la sorella più giovane, Lucrezia.

furono anni di attività intensissima: per i teatri veneziani Mayr scrisse la bellezza di 31 opere; ma fu attivo anche a Milano, con 13 prime assolute per La Scala, e poi Trieste, Piacenza, Bologna, Napoli, Roma, Brescia e Torino. Trovò il tempo di musicare “La biondina in gondoleta”, che Anton Maria Lamberti aveva dedicato – attirandosene le ire – alla nobildonna Marina Querini Benzon, indicandola facile preda di appetiti sessuali. Come spesso accade nelle vite dei grandi musicisti, oggi a Venezia è ricordato per queta melodia più che per tutte le sue opere messe assieme.

Ricevette offerte da Vienna, Londra, Dresda, San Pietroburgo e Parigi: le rifiutò tutte, compresa quella – decisamente allettante – di maestro di cappella presso la corte imperiale che gli giunse da Napoleone Bonaparte, e decise di fare ritorno nella “sua” Bergamo, a restituire quanto aveva ricevuto in gioventù. La Serenissima non esisteva più e Giovanni Simone Mayr iniziò a provare ripulsa per la mondanità dell'ambiente teatrale. Nel 1802 accettò la nomina a maestro di Cappella presso la Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, dove lui stesso aveva studiato.

Nel 1805 diede vita alle “Lezioni caritatevoli di musica”, destinate a ragazzi poco abbienti, al fine di procurare loro un mezzo di sostentamento, che videro in Gaetano Donizetti uno dei suoi primi studenti; certamente il più illustre. Nel 1809 il fondò il Pio Istituto musicale per assistere i musicisti anziani. L'anno seguente nacque la figlia Maria Elisabetta.

Molto amato dalla comunità locale, svolse con grande cura il suo compito, sebbene dal 1822 si fosse iniziato a manifestare una malattia agli occhi, che negli anni successivi – dopo il fallimento di una operazione – lo portò quasi alla totale cecità. Giovanni Simone Mayr morì a Bergamo il 2 dicembre 1845, a 82 anni, venti mesi dopo la seconda moglie Lucrezia. Fu sepolto con esequie solenni nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove alcuni anni più tardi gli fu elevato un monumento (che vide tra i sottoscrittori anche Giuseppe Verdi) accanto a quello del suo allievo più celebrato, Gaetano Donizetti.