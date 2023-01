JESOLO - Futuro dell'ex area X-Site, primo incontro tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti dell'imprenditore cipriota Freij El-Zein. Si tratta dell'area di venti ettari a ridosso della rotonda Picchi, in cui doveva sorgere la cittadella del divertimento. Il progetto però è rimasto solo sulla carta e i terreni, dopo varie vicissitudini, sono finiti all'asta fino a quando la scorsa estate sono stati acquistati per un valore di circa 800mila euro dall'imprenditore che in città da anni ha installato la ruota panoramica in piazza Brescia.

PARCO DIVERTIMENTI

Per l'area a ridosso della rotonda Picchi dovrà ora essere definito il suo sviluppo. In passato la precedente Amministrazione aveva valutato la possibilità di acquisirla per trasformare tutto quello spazio in un grande parcheggio scambiatore, progetto poi accantonato. Ma con i nuovi proprietari, l'idea potrebbe essere quella di realizzare un grande polo per il divertimento aperto tutto l'anno, con ristoranti e hotel, sfruttando anche gli ampi spazi per ospitare concerti e altri grandi. Al momento si tratta solo di ipotesi: di certo ora i privati inizieranno a ragionare con il Comune su come rilanciare questa zona di città. Ed è per questo che è avvenuto il primo incontro tra i legagli di Freij e il sindaco Christofer De Zotti, che per il momento rilascia alcun commento sull'incontro, limitandosi a spiegare «che la riunione è stata solo conoscitiva».

I PROGETTI

Ed è per questo che il Comune ora attende di visionare i prossimi progetti per dare così un giudizio sul merito, auspicando in ogni caso che l'intervento, oltre a rilanciare questa zona, possa davvero rappresentare un progetto in grado di rafforzare l'offerta turistica cittadina. Sempre l'Amministrazione sta attendendo di conoscere le intenzioni dei privati legati ad altri interventi che in passato erano stati definiti strategici, come la riqualificazione della zona conosciuta come i Laghetti Sile, per la quale era prevista la realizzazione di un villaggio diffuso anche in legno con edifici a due piani, che prevedeva anche la riqualificazione di alcune strade comunali. E ancora il più volte annunciato ampliamento del golf club, con il passaggio da 18 a 27 buche e la realizzazione di una zona residenziale ecosostenibile classe A. In questo caso come beneficio pubblico era prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo l'argine del fiume Sile.

IL FUTURO

«Non sappiamo nulla di questi interventi rispetto a vecchi passaggi in Consiglio comunale dice il sindaco Christofer De Zotti Ad oggi non abbiamo elementi per dire se partiranno e quando. Se ci saranno degli incontri con i promotori dei progetti per chiarire le loro intenzioni, faremo tutte le valutazioni del caso».