Jesolo, vietato sedersi nelle sale slot: «Così si combatte la ludopatia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Vietato sedersi all'interno delle sale slot. A stabilirlo è il Tar del Veneto attraverso la, depositata ieri, che. La polizia locale aveva multato la titolare per la collocazione di alcunia dispetto del ferreo regolamento municipale: una contravvenzione legittima secondo i giudici, per i quali è giusto ostacolare la comodità dei giocatori, nell'ottica del contrasto alla. Come risulta dagli atti della vicenda, il controllo era scattato lo scorso 26 settembre, nel locale Slot e Vinci di via Battisti. Due le contestazioni dei vigili urbani: da una parte l'apposizione di pellicole adesive