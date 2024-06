Tragedia sfiorata a Jesolo. Turisti fanno il bagno nel mare agitato nonostante i divieti: due rischiano di annegare

JESOLO (VENEZIA) - Turisti che fanno il bagno con la bandiera rossa esposta e rischiano di annegare tra le onde del mare mosso. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, 31 maggio, nei pressi della Torretta 24 a Jesolo ( in corrispondenza delle piazze Milano e Torino), in provincia di Venezia. Protagonisti della vicenda una quindicina di bagnanti, probabilmente dell'Est Europa, erano entrati in acqua nonostante il mare mosso e la bandiera rossa esposta in spiaggia dai bagnini. Risultato? Due di loro hanno avuto difficoltà a uscire dall'acqua, rischiando di annegare tra i flutti.

Turisti rischiano di annegare: tragedia sfiorata

La situazione ha richiesto l'intervento degli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo, i quali sono riusciti a recuperare i due bagnanti in pericolo e a metterli in salvo sulla riva.

Uno di loro si è rialzato autonomamente, per l’altro, invece, sono state attuate le pratiche di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo - poco più di una cinquantina d’anni - al pronto soccorso di via Levantina per accertamenti. Tuttavia, le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. Avvisati dell’allarme, alla Torretta 24 era accorso anche il personale della Capitaneria di Porto.

Contarini (presidente Aja): «Invito i bagnanti a non ignorare le segnalazioni»

«I bagnini hanno segnalato più volte il divieto di entrare in acqua, ritenendolo pericoloso per le condizioni del mare, e hanno verificato che i bagnanti non si staccassero dal gruppo fino all’intervento immediato per soccorrere le due persone (in particolare una ndr) che hanno rischiato la propria incolumità. Ne approfitto per invitare i turisti a prestare attenzione alle segnalazioni, visive e sonore, messe in atto per la loro sicurezza». Parola del presidente Aja (e vice presidente Jesolo Turismo), Pierfrancesco Contarini, testimone della tragedia sfiorata a Jesolo.