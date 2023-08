JESOLO/SAN DONA' - Vietato il passaggio di camper e mezzi pesanti lungo via Tram e via San Pio X. E' la decisione varata dai comuni di Jesolo e San Donà di Piave per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale lungo le due strade che collegano i due comuni. Per questo ieri sono stati installati nuovi cartelli segnaletici all'inizio della strada di collegamento tra i due comuni, ognuno per la propria competenza, nonché in prossimità del ponte sul canale Bova Rosa che impongono il divieto di transito ai mezzi con larghezza superiore ai 2 metri e peso maggiore di 3,5 tonnellate.



GLI OBIETTIVI

Questo intervento, in particolare, punta a evitare che mezzi come i camper utilizzino via San Pio X e via Tram per raggiungere le spiagge o ripartire verso altre destinazioni. Più volte i residenti di Passarella e Ca' Pirami, avevano segnalato disagi e code anche per il sempre più frequente passaggio di mezzi pesanti lungo queste due vie, ovvero due strade di campagna che soprattutto nei mesi estivi vengono prese d'assalto dagli automobilisti diretti al mare ma che per la loro tipologia non possono sopportare simili carichi di traffico. Senza dimenticare i problemi per i residenti, spesso e volentieri bloccati in casa nei giorni in cui ci sono le code. «Imporre il divieto di transito per alcune tipologie di veicoli spiega il sindaco Christofer De Zotti - è necessario per garantire la sicurezza delle persone, che riteniamo prioritaria rispetto al resto, e che giustifica ugualmente il restringimento della carreggiata con conseguente transito alternato sul ponticello e riduzione della velocità dei mezzi di passaggio. I buoni rapporti costruiti fin da subito con il sindaco Alberto Teso, con l'assessore Simone Cereser e con il resto dell'amministrazione di San Donà di Piave ci ha permesso di mettere già sul tavolo questo primo intervento a cui seguiranno quelli strutturali, per i quali c'è già un accordo che prevede che sia San Donà a curare la fase progettuale. Subito dopo partiranno quei lavori attesti da tempo, come noto a tutti, ma che noi ci stiamo assumendo la responsabilità di realizzare». Sulla stessa scia le parole di Simone Cereser, l'assessore alle Frazioni, Sicurezza e Polizia locale di San Donà di Piave, che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco De Zotti per concordare le varie iniziative.



LE CARATTERISTICHE

«Via San Pio X e via Argine San Marco commenta Cereser - sono due strade di campagna che nel periodo estivo vedono il transito di tutti i veicoli provenienti dal casello autostradale di Noventa. Le caratteristiche delle strade ed i problemi infrastrutturali dei due ponti sul canale Bova Rosa hanno imposto l'introduzione di queste restrizioni sulla viabilità in attesa degli interventi strutturali già programmati. Con l'amministrazione di Jesolo il confronto è continuo e la sicurezza stradale è il cardine della nostra azione. All'inizio del nostro mandato con il sindaco Alberto Teso avevamo ben chiaro il problema e riteniamo che questo primo passo sia una risposta a tutti i residenti di quelle vie della frazione di Passarella che da troppo tempo chiedevano attenzione».