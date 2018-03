Jesolo tassa anche le case per turisti: messi in riga Airbnb e i portali on line

di Giuseppe Babbo

JESOLO -giro vite per glion line. Nel mirino del Comune, che annuncia un'indagine approfondita, finisce anche ilche a Jesolo sta registrando decine di offerte. Si tratta di una piattaforma online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi di tempo. Anche a Jesolo diverse seconde case, offerte in locazione al di fuori del controllo delle agenzie, vengono proposte sul mercato, a volte mettendo a disposizione anche una sola camera. Non solo in piena estate maL'obiettivo del Comune è chevengano sottoposti alla tassa di soggiorno. «Ci saranno dei controlli specifici per fare pagare la tassa di soggiorno anche a questi appartamenti annuncia ilcon l'ex presidente dell'Aja c'era già un accordo per avviare delle verifiche visto che la stessa associazione riesce a monitorare questo tipo di offerte: mi auguro che la stessa disponibilità venga confermata anche dal prossimo presidente. In ogni caso ci saranno controlli specifici per contrastare l'evasione della tassa di soggiorno: verrà costituito un nucleo specifico con la nostra polizia locale che incrocerà vari dati per scoprire gli eventuali evasori». ...