Jesolo, prima supermulta per droga: 400 euro per 2 grammi di marijuana

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Contrasto allo spaccio di droga, comminata la prima sanzione di 400 euro per possesso di sostanze stupefacenti. Sabato sera, nella centralissima piazza Mazzini, ad essere multato è stato un ventunenne di Santa Maria di Sala, trovato in possesso di poco più di due grammi di marijuana. Il giovane è stato intercettato durante i controlli interforze attuati dai carabinieri e dagli agenti della Polizia locale, anche con l’ausilio dell’unità cinofila. Sottoposto alla perquisizione, il ragazzo è stato in possesso della droga e per questo nei suoi confronti è scattata la sanzione introdotta dal Consiglio comunale per multare chi viene trovato in possesso di droga. L’idea del Comune è