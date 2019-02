«Stuprata in spiaggia a 15 anni, ecco cosa successe quella notte»

di Roberta Brunetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Ha ripetuto il suo racconto di quella notte terribile , stavolta davanti al giudice e alla psicologa., ieri, in Tribunale a Venezia, nel procedimento che ha portato in carcere, a fine agosto,, con, conosciuta poco prima in. Un episodio che aveva scosso l'opinione pubblica, scatenando anche le reazioni della politica. In questi mesi il pubblico ministero Massimo Michelozzi ha portato avanti le indagini. E ieri è stata raccolta la testimonianza della ragazzina, con tutte le cautele previste in casi che coinvolgono minori. Un'ora, poco più, di esame in cui la ragazza ha ripercorso il racconto della violenza subita quella notte.