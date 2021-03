JESOLO - Per la torre più alta rispetto alla normativa, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar che boccia la delibera sugli ampliamenti. Ma a ruota il Comune da ieri ha bloccato tutti i cantieri che facevano riferimento a questa stessa normativa. Trema l'edilizia jesolana che rischia uno stop forzato a tempo indeterminato. I riferimenti sono tutti per la sentenza dello scorso febbraio del Tribunale amministrativo regionale, che in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati