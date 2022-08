Sparatoria nel locale a Jesolo, il tunisino catturato all'aeroporto di Parigi

JESOLO (VENEZIA) - Bloccato prima che partisse per la Tunisia, in Francia, all'aeroporto di Parigi Orly: è finita così la fuga del tunisino che ha sparato a un connazionale in un locale di Jesolo, il Crazy Cocktail Mojito's House, i fatti risalgono al 27 luglio scorso. A incastrare l'uomo, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio, sono state le intercettazioni telefoniche: il tunisino aveva mantenuto i contatti con un amico rimasto sul litorale veneto.

APPROFONDIMENTI IL COMMENTO Jesolo, la deriva della Miami adriatica: un caso nazionale ALLARME SICUREZZA Sparatoria a Jesolo, la proprietaria del locale: «Ha esploso i... IL PUNTO Il grido dei commercianti di Jesolo, in via Verdi è allarme... ESTATE SICURA Jesolo: dopo la sparatoria e la movida violenda scattano i rinforzi... MOVIDA VIOLENTA Movida violenta a Jesolo, lo sparatore gira armato in un negozio...