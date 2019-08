Passeggiata in bici con il figlioletto e... un etto di cocaina. Arrestato

JESOLO - Stava pedalando tranquillamente sul lungomare, sulla sua bicicletta, in compagnia del figlio di tre anni. Apparentemente, una tenera scenetta familiare. Peccato che, oltre al bimbo, l'albanese 35enne, cittadino italiano, fosse accompagnato anche da un etto di cocaina. È accaduto a Jesolo dove l'Arma ha fermato per un controllo l'uomo, che ha subito tentato di disfarsi di un telefono cellulare di vecchia generazione. Nel corso della perquisizione, all'interno di un borsello, sono stati trovati 5 involucri di cocaina e 400 euro. In casa poi sono emersi ulteriori 16 involucri occultati tra i vestiti appesi negli armadi e nel giardino. Complessivamente sono stati sequestrati 109 grammi di cocaina e 3.600 euro. I carabinieri l'hanno arrestato.

