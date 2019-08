di Marco Corazza

JESOLO - La speranza si è spenta definitivamente questa mattina. Il corpo del 23enne scomparso in mare ieri a Jesolo, è stato ritrovato questa mattina Il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco è arrivato di buon ora a Jesolo, mettendosi subito al lavoro. Verso le 8.30 i soccorritori hanno trovato il corpo, salvo poi sparire tra le onde. Il corpo del ragazzo è stato trasferito a riva e quindi portato in obitorio a Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ora dovrà valutare ulteriori indagini per fare piena chiarezza sulla tragedia.