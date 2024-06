Jesolo, rissa fra ragazzini vicino piazza Mazzini: volano calci e pugni

JESOLO – Calci, pugni e spintoni. Sabato notte decisamente caldo a Jesolo. E non solo per le temperature in salita. Durante la notte, nelle vie limitrofe a piazza Mazzini, si sono registrati degli scontri tra gruppi di giovani. Tra i casi più eclatanti, la rissa avvenuta nelle gallerie della piazza dove una ventina di ragazzi, tutti al massimo ventenni, si sono scontrati senza esclusione di colpi. Tutto sarebbe partito per futili motivi anche se ad accendere la miccia potrebbe essere stato l’abuso di alcol. Fortunatamente non risultano feriti. Nei vari episodi è stato immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Giovani ubriachi, con relativi schiamazzi, sono stati segnalati in varie zone della città. In ogni caso il sindaco Christofer De Zotti ha parlato di situazione rimasta sempre sotto controllo.

di Giuseppe Babbo