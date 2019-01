Voleva il suo giubbotto "firmato": segue il 16enne nel tunnel e lo rapina

di Monica Andolfatto

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo ha seguito nel sottopassaggio e poi sotto la minaccia di un taglierino lo ha rapinato, portandogli via anche il giubbotto firmato. È successo a Jesolo, protagonista suo malgrado un 16enne. L’agguato è avvenuto attorno alle 19 nel piccolo tunnel che da piazza Marconi, conduce alla spiaggia, in prossimità del suggestivo presepe.Un percorso sotterraneo di una decina di metri che corre sotto un condominio e che viene utilizzato tutto l’anno, aperto ai pedoni senza restrizione alcuna. È lì che il minorenne, diretto sul lungomare, si è trovato faccia a faccia con quello che rischiava di trasformarsi nel suo aguzzino se non avesse ubbidito agli ordini impartiti.