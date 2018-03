Rapina nella sala scommesse: entra armato di coltello e scappa a piedi

Tutti i particolari nel Gazzettino di Venezia Mestre del 16 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Nelle primissime ore di giovedìdi via Aleardi, a: il bandito, che ha agito sguainando un coltello, ècon circa 2.000 euro. Il malvivente è entrato in azione verso le due, con il volto coperto da unae con in mano una lama. Ha puntato quest’ultima contro il primo addetto che ha trovato e gli ha ordinato di consegnare i soldi della cassa. Se li è ficcati in tasca e poi, facendo perdere le proprie tracce. Il personale ha dato l’allarme, sul posto sono accorse pattuglie dei carabinieri di Jesolo e anche della vigilanza Cds. Sono in corso le indagini, al vaglio ci sono anche i filmati del circuito interno dell’esercizio.