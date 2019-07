JESOLO - Sale all'ottavo piano di una palazzina in costruzione e minaccia di buttarsi giù. Sgomento a Jesolo (Venezia) per il gesto di una ragazzina di 17 anni che, dopo essersi allontanata da una comunità terapeutica della zona, ha deciso di compiere un gesto folle: voleva suicidarsi. Fortunatamente una pattuglia dei carabinieri l'ha raggiunta e l'ha convinta a desistere dal suo intento.



Il fatto si è verificato questa mattina, 26 luglio, alle 10, quando una donna ha visto l'adolescente e ha subito lanciato l'allarme, chiamando il 112. La ragazzina era seduta sul cornicione, con i piedi penzoloni nel vuoto.



Sul posto si è recata una pattuglia di militari - tra cui una donna - della Stazione Carabinieri di Jesolo, assieme a un'amica della ragazza con la quale la minorenne era in contatto telefonico. L'equipaggio è salito al piano dove si trovava la ragazza, riuscendo a convincerla, allontanandola dal parapetto e accompagnandola in strada. La diciassettenne è stata quindi portata al comando dei Carabinieri di Jesolo e dopo essere stata visitata dal Suem 118 è stata riaffidata agli educatori della comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA