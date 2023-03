JESOLO - La storia dei Queen a Jesolo. E' l'effetto del live di questa sera, ore 21, al Palazzo del Turismo, con i Queen Extravaganza, l'unica tribute band ufficiale dei Queen. Dopo il weekend con i Modà e i Sergio Cammariere, i due concerti che si sono svolti sabato e domenica, entrambi all'insegna del sold out e con un grande successo anche a livello emozionale, la grande musica continua ad essere protagonista a Jesolo. In questo caso ad esibirsi è il collettivo di musicisti scelti personalmente da Roger Taylor e Brian May.

La tribute band ufficiale

Dal primo tour del 2012, la band è diventata famosa per aver girato il mondo ed essersi esibita davanti a oltre 20 milioni di persone, guadagnando l'amore e il rispetto della loro crescente fan base, conquistando i complimenti dello stesso Roger Taylor: «Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi ha detto lo stesso Taylor incoronando il gruppo -, sarà uno spettacolo straordinario per tutto il pubblico». Nel dettaglio lo show (biglietti ancora disponibili e in vendita dalle 18.30, apertura porte ore 20), durerà 90 minuti mettendo in scaletta più di 20 classici dei Queen come "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust", "Crazy Little Thing Called Love", "Under Pressure", "We Will Rock You", "We Are The Champions", "A Kind Of Magic", "Radio Ga Ga", "Somebody To Love" e "Killer Queen".

Proprio ieri, Zenit Srl che organizza l'evento questa sera assieme al Comune e Jesolo Turismo, ha annunciato un altro evento, ovvero il live di Paul Weller che a settembre tornerà in Italia per 4 date, compreso il concerto di Jesolo domenica 24 settembre sempre al Palazzo del turismo, confermando così Jesolo sempre più centrale per i grandi eventi musicali nazionali e internazionali.

Paul Weller

Paul Weller è considerato un'istituzione nazionale britannica perché la maggior parte dei suoi testi prende spunto dalla cultura inglese. La sua popolarità ha raggiunto il livello planetario, sia grazie alla sua attività in grandissime band come Jam e Style Council, sia grazie alla sua esperienza da solista. Nel 2021 ha pubblicato Fat Pop (Volume 1) su etichetta Polydor/Universal Music: l'album ha preso forma con lo stop della pandemia, durante il quale Weller si è concentrato su nuova musica e ha registrato da solo con voce, piano e chitarra. Successivamente ha inviato le demo ai membri della sua band (il batterista Ben Gordelier, il chitarrista Steve Cradock e il bassista Andy Crofts) in modo che aggiungessero le loro parti. L'ultima uscita discografica di Weller è Will Of The People, una collezione di B-sides e rarità che vede tra i collaboratori Richard Fearless, Young Fathers, Straightface e Stone Foundation. Entusiasta l'assessore al Turismo Alberto Maschio: «La nostra città - dice - è entrata in una sorta di flusso musicale positivo che, grazie agli organizzatori di grandi eventi, ci permette di accogliere grandi artisti».