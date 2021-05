JESOLO - Stabilimenti balneari in pieno allestimento, ma sulla spiaggia va in scena la prima prova d'estate. Il merito è tutto della bella giornata di sole e delle temperature in salita, un mix perfetto che ha fatto arrivare in città migliaia di turisti, soprattutto pendolari. Novanta gli hotel aperti, alcuni anche con un'occupazione per ieri notte vicina al tutto esaurito. Molti i veneti e i lombardi, ma ieri si sono visti anche i primi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati