JESOLO - Bagno di folla per Primavera in Festa. Sono state almeno 20mila le presenze registrate durante il fine settimana a Jesolo Paese per la 13esima edizione di Primavera in Festa.

Ancora un fine settimana con grandi numeri per la città balneare ma questa volta le presenze si sono riversate anche nel centro storico dove è ritornato uno degli eventi più attesi dell'inizio stagione, per la prima volta quest'anno inserito all'interno di un calendario di appuntamenti organizzati per tutto il mese di aprile e che hanno trasformato Jesolo Paese nel "Paese Incantato" grazie ad una lunga serie di appuntamenti per famiglie. Come da tradizione la Primavera in Festa è stata seguitissima con migliaia di persone.

Sabato sera inoltre è stato un successo il dj-set organizzato in piazzetta della Repubblica con i locali della zona. Tanti gli eventi anche ieri. Nell'area del parco del Comune si sono svolte le esibizioni delle società sportive locale mentre nel Sile l'associazione Remiera Jesolo ha organizzato delle escursioni in kayak. Seguitissimi anche i mercatini allestiti per le vie del centro storico assieme ai laboratori didattici.

INIZIO STAGIONE

Soddisfatto il sindaco Christofer De Zotti che ieri e sabato ha visitato la festa con l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo. «Primavera in Festa si conferma come uno degli eventi più attesi di inizio stagione spiega e anche quest'anno sono state migliaia le presenze registrate. Funziona anche la scelta di aver creato un calendario di eventi per tutto il mese di aprile. In generale siamo soddisfatti di questo inizio stagione: ancora una volta con il bel tempo e con una serie di appuntamenti di richiamo la città richiama molti ospiti. Siamo soddisfatti anche per la risposta che sta arrivando in termini di sicurezza, stiamo iniziando la stagione nel modo migliore, ovviamente l'attenzione dovrà essere sempre molto alta».

IN SPIAGGIA

Per tutto il fine settimana i visitatori non sono mancati nemmeno al Lido, dove ormai la stagione sta per partire a tutti gli effetti e si continua l'allestimento della spiaggia. Sul fronte della viabilità anche ieri si sono registrate code nelle solite via Roma destra e via Adriatico. In questo senso vanno segnalati anche due incidenti avvenuti sabato notte, uno via Aquileia con due mezzi coinvolti e tre feriti lievi e uno a Caposile, anche in questo caso fortunatamente con dei feriti lievi. In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di San Donà che hanno disposto anche gli esami dell'alcol e tossicologici per i guidatori.