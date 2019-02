Ampliamento abuso, sigilli all'hotel Nettuno sul lungomare

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Presunti abusi edilizi e lavori non del tutto autorizzati, scatta il sequestro per l'hotel Nettuno. Si tratta di un elegante albergo fronte mare, a pochi passi da piazza Mazzini attualmente in fase di riqualificazione e ampliamento. E proprio per quest'ultimo aspetto sarebbero sorti problemi e i sigilli col blocco dei lavori. Ieri mattina Polizia locale e tecnici comunali si sono presentati per ccertamenti. Una volta conclusi i controlli, non hanno potuto far altro che porre i sigilli. A sollecitare l'indagine un esposto....