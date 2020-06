JESOLO - Una vacanza a Jesolo prenotando l'albergo online. Non solo si può passando attraverso il portale visitjesolo.it. Ma anzi, conviene. Perchè non ci sarà alcuna commissione per le prenotazioni. E' questa la decisione del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, realtà che da sempre rappresenta il turismo della città, con oltre 500 soci, con le associazioni di categoria presenti, nelle attività di promozione in Italia e all'estero. «Il turismo si trova ad affrontare un momento molto difficile - spiega il presidente di JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto - e sono necessarie delle scelte e delle progettualità che possano aiutare le imprese a rialzarsi, garantendo al contempo i consueti standard di eccellenza ai nostri ospiti. Il Consorzio, dunque, cercando di venire incontro alle mutate esigenze, avvierà a breve tutta una serie di iniziative promozionali, tese ad incentivare le prenotazioni di appartamenti ed hotel».



L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Aja. Ci saranno una serie di promozioni esclusive e dedicate. Offerte che, prevedendo delle scontistiche dedicate, correrebbero comunque il rischio di gravare sulle aziende. « Da qui la decisione di dare un segnale di vicinanza agli operatori, favorendo la disintermediazione e sospendendo le commissioni sulle prenotazioni che transiteranno dal nostro portale visitjesolo.it» sottolinea Pasqualinotto. Il portale è da sempre il punto di riferimento per la vacanza a Jesolo, anche in fatto di prenotazione della vacanza a Jesolo, a partire dalla prenotazione della stessa. «Un vantaggio per l'ospite, dunque, e di conseguenza per le imprese. Ringrazio l'Associazione albergatori per la sua disponibilità e il sapere sempre cogliere quelle progettualità che posso aiutare le imprese ed in generale la località». © RIPRODUZIONE RISERVATA