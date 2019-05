Jesolo pozzanghera, la beffa:​ «De Luca veniva in vacanza qui»

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Più volte in vacanza a Jesolo. Soprattutto negli anni '80, quando era segretario del Pci di Napoli e in città lavorava, come segretario generale del Comune, un suo amico. E poi un video integrale che lo riprende nel litorale Domizio, nel quale parla delle presenze turistiche italiane. Ma con dei riferimenti diversi rispetto al video trasmesso durante la trasmissione televisiva Fratelli di Crozza di venerdì scorso.Ovvero non più contro le spiagge di Jesolo e Cavallino, ma con la pozzanghera riferita a Rimini. O alle spiagge dell'Adriatico.