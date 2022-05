Venezia-Terraglio vince 3-0 la finalina contro il Bari ed è terzo in campionato

JESOLO - Si è conclusa con la conquista del terzo posto, la "final four" per lo scudetto del Campionato Italiano 2021-22 di powerchair football per il Venezia FC-Polisportiva Terraglio svoltasi tra venerdì 13 e sabato 14 a Jesolo. A determinale la conquista della medaglia di bronzo da parte degli atleti veneziani è stato il match programmato nella mattinata di sabato dove i lagunari hanno battuto per 3-0 (primo tempo 0-0) l'Oltresport Bari grazie alle reti realizzate da Simone Ranzato (2) e da Timur Platenco.

A causare l'inserimento della squadra lagunare nella semifinale per il 3. e il 4. posto era stato venerdì pomeriggio il match con i Thunder Roma concluso con il punteggio di 1-0 per questi ultimi che si erano guadagnati il passaggio alla finale contro le Aquile Palermo e che a loro volta avevano superato la compagine pugliese per 3-0. Quella disputata dagli arancioneroverdi contro i laziali è stata una partita strana dove hanno dato l'impressioe di aver pagato molto cara la tensione della vigilia dei playoff disputando un match al di sotto dello standard messo in mostra durante tutta la straordinaria stagione.

Fatale è stata la rete subita nei primi minuti, quando il romano Bortoluzzi ha gestito al meglio una situazione dubbia (è stato contestato un fallo non visto dalla terna arbitrale) trovando il guizzo per spingere la palla alle spalle del portiere Damian per l’1-0 che, però, non è più cambiato fino al triplice fischio finale. Ad aggiudicarsi il primo e storico scudetto tricolore della disciplina sportiva sono stati quindi i Thunder Roma



La squadra veneziana, allenata da Alessandro Franzò, si è schierata con Ilaria Di Ruzza, Matteo Damian, Gabriele Zoggia, Ion Jignea, Manuel Giuge, Simone Ranzato, Carlo Fanton e Timur Platenco.