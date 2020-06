© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO Vietati ma ugualmente frequentati. Sono i pontili della spiaggia di Jesolo, tra i punti preferiti per gli amanti della tintarella ma da quest'anno dichiarati inaccessibili per effetto delle norme anti covid. Da sempre ritenuti tra i simboli della spiaggia jesolana, da un paio di settimane sono diventati anche l'immagine del mancato rispetto degli obblighi di distanziamento fisico sull'arenile. Nonostante i cartelli di divieto d'accesso e l'ingresso sbarrato con corde e pali di legno, le dighe continuano infatti ad essere frequentate dai turisti che aggirano il divieto salendo di lato.Ad oggi non risultano multe, che da ordinanza sarebbe previste, ma solo alcuni ospiti allontanati dagli agenti della Polizia locale e dai bagnini. Uguale la situazione sulla battigia, area in cui è possibile distendersi per prendere il sole ma senza piantare ombrelloni e mantenendo il distanziamento sociale e i dieci metri di distanza dalla riva previsti dalla legge. Ma anche in questo caso è stata evidenziata la difficoltà a rispettare il distanziamento per i turisti distesi a distanze ritenute troppo ravvicinate. A confermare la situazione di difficoltà, soprattutto nei weekend, è il sindaco Valerio Zoggia. «Controllare ogni centimetro della spiaggia è impossibile dice Zoggia ci vorrebbero centinaia di agenti.L'ordinanza dei pontili è stata indicata dal Governo: nella nostra spiaggia ne abbiamo 51, controllarli tutti è difficile ma gli accertamenti non mancheranno e se ci saranno assembramenti applicheremo le sanzioni. In ogni caso faccio appello al buon senso delle persone affinché ci sia una sorta di auto-regolamentazione. Quando ci sarà il via libera per tutti, sarà nostra cura annullare l'ordinanza, adesso però non è possibile». Come se non bastasse nei fine settimana assembramenti vengono costantemente segnalati alla sera, nella Ztl e nelle zone esterne ai locali. Anche su questo fronte sono previsti controlli.