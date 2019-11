Posteggia nella piazzola del disabile e va al bar: denunciato per violenza privata

JESOLO - Parcheggia l'auto nella piazzola per disabili (assegnata numericamente ad uno specifico disabile) in via Battisti a Jesolo, alle 22 di martedì sera, e va a farsi un aperitivo al bar. Arriva la Polizia e lo sanziona. Non solo per la violazione amministrativa prevista dall’art. 158 del codice della strada, che prevede il pagamento di una somma di denaro e la decurtazione di due punti dalla patente. Ma scatta anche la denuncia alla magistratura per l’ipotesi di violenza privata.



E' questo infatti il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale mentre il parcheggio senza autorizzazione su spazi assegnati genericamente a portatori di handicap espone il trasgressore alle sole conseguenze indicate dal codice della strada, impegnare uno spazio assegnato con provvedimento dell’ente gestore a un singolo disabile, numericamente individuato e chiaramente segnalato con cartellonistica e segnaletica orizzontale impedisce al disabile beneficiario di esercitare il proprio diritto, esponendo il trasgressore anche a conseguenze penali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA