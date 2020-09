JESOLO - Nuove attrezzature balneari che dovranno essere omogenee in modo da ottenere un gradevole effetto estetico. Ma anche aree benessere, spazi per attrezzature sportive e il fitness e dotazioni hi-tech. E ancora, strutture di supporto all'attività degli stabilimenti balneari, come per esempio magazzini e distributori automatici di bevande. E infine un'attenzione particolare all'allungamento stagionale consentendo l'installazione di igloo riscaldati o serre solari. Nasce la spiaggia del futuro.



Sono alcuni dei contenuti inseriti nella proposta di variante al Piano particolareggiato dell'arenile illustrati dal sindaco Valerio Zoggia durante il Consiglio comunale di venerdì. Si tratta del nuovo strumento urbanistico con il quale l'Amministrazione punta alla completa riorganizzazione dell'arenile, aumentando e potenziando i servizi e assicurando una maggiore sicurezza nell'utilizzo e nella gestione della costa. A partire dalla disciplina delle attrezzature da spiaggia con una ricerca continua di nuove e più articolate forme di comfort per l'ospite. Via, quindi, i vecchi ombrelloni e le vecchie cabine, sostituti con nuove installazioni, più moderne. Spazio, inoltre, a strutture mobili temporanee a supporto degli stabilimenti, come magazzini, distributori automatici di bevande, aree per giochi e sport e installazioni sportive. Sarà promossa la riqualificazione delle parti retrostanti dei chioschi con la possibilità di inserire anche funzioni a servizio dei percorsi retrospiaggia. Tra gli obiettivi della variante c'è anche la rigenerazione dell'offerta turistica con l'individuazione di nuove attività dedicate all'arenile e agli spazi acquei. Ma anche la volontà di rinaturalizzazione l'habitat costiero, ricostituendo il sistema dunoso, contrastando l'erosione e realizzando pontili da adibire a passeggiata panoramica con spazi di servizio (pubblici esercizi, terrazze panoramiche) e strutture per l'approdo.



STAGIONE ALLUNGATA

Per consentire l'utilizzo dell'arenile anche nella stagione primaverile ed autunnale, sarà disciplinata l'istallazione di igloo riscaldati o serre solari, utilizzabili nei mesi più freddi. Con due precisazioni: l'inserimento di nuove strutture dovrà preservare la visuale verso il mare e dove necessario le stesse strutture dovranno essere rimovibili.



«Questi sono gli obiettivi che verranno inseriti nella variante spiega il sindaco Ora inizia il periodo di confronto: ci sarà un consiglio specifico, dopodiché scatterà il periodo dei 60 giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte di cittadini, operatori e associazioni sulle quale poi verrà fatta sintesi. Contiamo di approvare la variante entro la prossima estate». © RIPRODUZIONE RISERVATA