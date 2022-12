JESOLO - Dalle nuove palazzine, passando per i residence in stile caraibico. Continua il sogno della Miami dell'Alto Adriatico, ma soprattutto si continua a costruire in tutto il litorale. La città dei cento cantieri: non si ferma il mercato del mattone a Jesolo, autentico punto di forza per la filiera economica del Veneto Orientale. In queste ultime settimane sono decine le gru alzate tra il lido e il paese, sia per la realizzazione di nuovi interventi ma anche per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con l'abbattimento e il successivo ampliamento di vecchi edifici.

Nuovi cantieri a Jesolo: cosa stanno costruendo?



L'ufficio all'Edilizia privata ha ripreso a marciare a ritmi serrati, cercando di evadere le vecchie pratiche in sospeso e vagliando con attenzione ogni nuovo permesso a costruire. A conti fatti una sorta di avvisaglia di quello che potrebbe accadere a breve visto che secondo il vecchio Prg ad oggi ci sono ancora 2 milioni di metri cubi disponibili all'edificazione. E non solo. Ad aggiungersi ci sono anche gli interventi della normativa Veneto 2050, che consente l'ampliamento degli edifici esistenti, ma con stime di sviluppo ad oggi non prevedibili. Certo, al Comune spetta comunque il compito di vagliare il rispetto delle altezze e delle distanze rispetto agli altri edifici, ma potenzialmente la norma vale per tutto il territorio comunale. E come se non bastasse, ci sono poi tutti gli interventi di riqualificazione legati ai vari bonus sull'edilizia: negli ultimi giorni gli uffici comunali hanno dato il via libera a nuove pratiche e nuovi cantieri sono attesi al via.

Caribe Sunset Resort



Con queste premesse, tra i vari interventi già avviati a spiccare nella zona di piazza Marina, lungo via Buonarroti, c'è il cantiere già avviato per il nuovo Caribe Sunset Resort, un elegante villaggio turistico composto da 71 villette in perfetto stile caraibico con un'ambientazione studiata nel dettaglio, anche per la piscina. La metratura degli appartamenti seguirà le ultime tendenze, attestandosi sui 65 metri quadrati calpestabili. Il prezzo di vendita oscilla invece tra i 2.800 e i 2.900 euro al metro quadrato. Garantito il posto auto, massima l'attenzione ai consumi.





Residence e villaggi turistici



Ma con un villaggio pensato soprattutto come seconda casa, nel cuore del lido non mancano poi le possibilità per i residenti, per esempio con il nuovo residence 7H, un complesso residenziale realizzato al posto di un vecchio edificio in via Livenza, alle spalle di piazza Mazzini, senza piscina e sviluppato su 4 livelli. Un altro esempio di riqualificazione è il nuovo Vogue, un nuovo complesso con piscina in fase di costruzione in via Aquileia, tra piazza Mazzini e Piazza Brescia, al posto di due ex hotel. Ventidue le unità abitative che saranno realizzate, divise in 8 piani, prezzi di vendita compresi tra i 3.400 e i 3.500 euro al metro quadrato.



Nuove torri a Jesolo



Due nuove torri, invece, sorgeranno alle spalle di piazza Brescia, nel comparto 11, le Wave Tower, due edifici da 24 piani per un totale di 144 unità abitative e una lunga serie di servizi, come palestra, piscina e portineria. Di rilievo anche l'arredo urbano, anche in questo caso ispirato al sogno americano. Ottimi i riscontri del mercato, con più del 50% degli alloggi già venduti su carta. Un'altra nuova torre, sempre di 24 piani, verrà invece realizzata a lato di via Levantina, nello Jesolo Lido Design District e prenderà il nome dell'architetto newyorchese Richard Meier.



Residence Florinas in piazza Milano



La filosofia del villaggio ritorna invece in piazza Milano, dove sorge il nuovo residence Florinas, 42 unità situate al piano terra, primo e secondo, caratterizzato da uno stile mediterraneo con aree verdi e piscina. In viale Oriente, infine, altro villaggio in stile mediterraneo con il nuovo complesso residenziale Jl Blue Resort, che sta sorgendo in un'area di 25mila metri quadrati e che comprende tre edifici residenziali per 114 appartamenti. Per la fine del 2023 sono previste le prime consegne.