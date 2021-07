JESOLO - Allarme a Jesolo per una nave cargo lunga 200 metri e carica di merci incagliata davanti a Cortellazzo, frazione del Comune della costa. La grande nave è partita all'alba da Venezia ed era diretta a Trieste, si è incagliata a 500 metri dalla riva, probabilmente a causa della bassa marea. Il fondale è sabbioso, quindi non dovrebbero esserci problemmi di sversamenti di carburante in mare.Guardia costiera e polizia sono sul posto.