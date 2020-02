JESOLO - Cani liberi sulla spiaggia, sono già scattate le prime sanzioni. Gli agenti della Polizia locale hanno intensificato i controlli contro la pessima abitudine di lasciare i cani liberi sull’arenile, senza guinzaglio e museruola, a discapito della sicurezza delle altre persone e degli altri cani regolarmente condotti a guinzaglio. Tantissime, nell’ultimo periodo, le proteste e le segnalazioni. Per questo nell’ultima settimana gli agenti hanno avviato dei controlli mirati, elevando le prime sanzioni.

SANZIONE DA 200 EURO

Diversi i proprietari di cani identificati e sanzionati, ognuno con una multa di 200 euro come previsto dal regolamento di Polizia urbana. Anche domenica scorsa gli agenti hanno effettuato una serie di accertamenti al termine dei quali sono stati identificati dei turisti sorpresi a passeggiare nel lungomare con i loro amici a 4 zampe senza alcun guinzaglio nonostante la presenza di tante altre persone, bambini compresi. E puntuali, anche in questi casi, sono scattate le multe nonostante i tentativi di giustificazione da parte dei proprietari. Del resto, da tempo in municipio arrivano proteste per la pessima abitudine di lasciare liberi di correre i cani sulla spiaggia. Ci sono anche segnalazioni su cani condotti a guinzaglio attaccati da altri lasciati liberi. In questo senso l’ultimo episodio è accaduto solo pochi giorni fa, in piazza Aurora, dove un uomo ha difeso il proprio cane dall’attacco di altri due molossi lasciati liberi lungo le strade del centro.

ATTIVITA’ SPECIFICHE

Per questo, di fronte alle tante segnalazioni, dal comando di Polizia locale è stato deciso di organizzare delle attività specifiche che hanno comportato anche le prime sanzioni. Sotto osservazione è finita soprattutto la spiaggia, ma anche le zone più frequentate della città. Nei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti ancora, naturalmente non con l’obiettivo di sanzionare i proprietari di cani ma per garantire a tutti il diritto di passeggiare tranquillamente in spiaggia.

A proposito di arenile, sempre domenica scorsa gli agenti hanno effettuato anche il primo sequestro di articoli contraffatti messi in vendita da un venditore abusivo. Da ricordare che gli agenti da ieri hanno in dotazione due nuovi etilometri portatili, dispositivi tecnologici in grado di trasmettere informazioni tramite una connessione wireless, che saranno assegnati alle moto pattuglie in modo da garantire, specialmente nel periodo estivo, il pronto impiego nelle situazioni di criticità. Questi strumenti rappresentano l’ultimo ritrovato della tecnica in materia di misurazione del tasso alcolico sull’aria espirata. L’apparecchio, che si presenta in una forma più compatta e smart rispetto ai precedenti strumenti, permette misurazioni, quindi controlli, sempre più veloci. «L’impegno – spiega l’assessore alla Sicurezza, Otello Bergamo - per garantire la sicurezza in città si conferma come prioritaria per la nostra amministrazione. Dopo l’acquisto del drone professionale, l’approvazione del Patto per la Sicurezza 2020, l’arrivo di questa nuova strumentazione rafforza le capacità d’azione del Corpo».

Ultimo aggiornamento: 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA