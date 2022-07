JESOLO - Motore in avaria e mare mosso, diportista salvato dalla Guardia Costiera. Si è conclusa solo con uno spavento la disavventura che ieri pomeriggio ha avuto per protagonista un diportista di 46 anni residente a San Biagio di Callalta (Treviso) che ieri pomeriggio stava navigando con la sua imbarcazione di circa 6 metri, nel tratto di mare di Jesolo.

Arrivato all'altezza di piazza Torino l'uomo ha registrato un'avaria al motore che ha reso difficile la navigazione. Come se non bastasse a complicare ulteriormente la situazione è stato il repentino peggioramento delle condizioni del mare per effetto delle forti raffiche di bora che hanno creato delle onde anche di un metro e mezzo.

Jesolo: motore in avaria, raffiche di bora e onde alte un metro e mezzo

Vista la situazione l'uomo ha dato l'allarme alla Guardia Costiera collegandosi con la centrale di Venezia che ha avvisato i colleghi di Jesolo. Immediatamente dal comando di Jesolo è stato fatto partire il mezzo veloce Gcb111. Gli operatori sono stati guidati dal diportista, che si trovava solo in barca e che è riuscito a mantenere sempre il contatto telefonico con la Guardia Costiera. Intercettato dai militari nel tratto di mare antistante a piazza Torino, accertato che si trovava in buone condizioni di salute, per evitare che il natante si infrangesse sui pennelli o che finisse alla deriva, con non poca difficoltà, considerate le cattive condizioni del mare, i militari della Guardia Costiera sono riusciti a recuperare la barca e a trainarla fino al porto a Cortellazzo dove è avvenuto l'approdo in totale sicurezza.

Grazie alla tempestività di intervento degli stessi operatori tutto si è dunque risolto nel migliore dei modi.

Dalla Guardia Costiera è stato lanciato un appello a fare attenzione quando si esce in mare e a consultare sempre le previsioni. Ad essere ricordato è anche il fatto che la Guardia Costiera è attiva h24 per garantire la tranquillità dei bagnanti e dei diportisti e che in caso di necessità va sempre contattato il numero per le emergenze in mare.