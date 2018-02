Trovata morta sul letto, dottoressa uccisa da un malore improvviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - E' venuta improvvisamente a mancare la dottoressa. Aveva 57 anni e da qualche anno esercitava la professione di medico di medicina generale nell'ambulatorio in via Levantina 85. La tragedia è avvenuta ieri mattina. La donna, che risiedeva a, ogni tanto rimaneva ospite della sorella; così era avvenuto anche la notte scorsa. Al mattino, verso le 7.30, al momento di andare a vedere se si era alzata dal letto, così da condividere la colazione e poi salutarsi per un'altra giornata di lavoro, la sorella l'ha trovata a terra ormai priva di vita. Dato l'allarme, a nulla è valso l'intervento del personale medico, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali.